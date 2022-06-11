Леонков: ВС РФ сосредотачивают войска на Херсонском направлении СВО

ВС РФ выстроили надёжную оборону на Херсонском направлении, поскольку на данном участке планируется сосредоточение войск. Все попытки контрнаступлений ВСУ обернулись провалом. Об этом рассказал военный эксперт журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков.

"Херсонское направление усилено, поэтому все попытки контратак, которые несколько раз предпринимала украинская сторона, захлебнулась, а все их участники были уничтожены. Это говорит о том, что оборона там выстроена надежно", — сказал Леонков в интервью изданию "Украина.ру".

По словам эксперта, сосредоточение российских войск в Херсонской области отмечали и разведки Британии и США, предполагая, что ВС РФ начнут наступление на Николаев и Одессу. ВСУ осуществили попытку провокации в Приднестровье, чтобы снять российские подразделения, однако сосредоточить их на границе с Приднестровьем у них не вышло.