ТОС-1А "Солнцепёк" ВС РФ сжигает укрепрайон ВСУ в районе пгт Врубовка в ЛНР

ВС РФ продолжают спецоперацию на Украине, нанося удары по позициям противника. Издание "Русская Весна" публикует кадры удара российской армии тяжёлой огнемётной системой ТОС-1А "Солнцепёк" и зажигательными снарядами по блиндажам Вооружённых сил Украины в районе посёлка городского типа Врубовка Попаснянского района ЛНР.

По версии издания, Врубовка является стратегически важным населённым пунктом, взятие которого позволит союзным войска РФ и народных республик отрезать группировку противника, расположенную в Золотом и Горском, от трассы Артёмовск — Лисичанск. Активные боевые действия продолжаются на данном участке уже несколько недель.

Ожесточенные бои идут и за Тошковку в районе дороги Горское — Лисичанск. При взятии под контроль этих двух участков российским силам удастся перерезать коммуникации ВСУ в Горском и Золотом.