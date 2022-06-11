Гаубицы из Германии прибудут на Украину 22 июня, а зенитные установки — в июле

Гаубицы из Германии прибудут на Украину 22 июня, а зенитные установки в июле и августе.

Об этом сообщил украинский посол Украины в ФРГ Андрей Мельник.

"Семь самоходных гаубиц, которые будут переданы нам, мы эти системы получим где-то 22 июня… 15 Gepard (зенитные самоходные установки) до конца июля, еще 15 до конца августа", — рассказал украинец.

При этом он упрекнул немецкое руководство в том, что на 108 день конфликта ни одна единица тяжёлой военной техники из Германии не была поставлена Незалежной.

Немецкая система ПВО IRIS-T осенью поможет прикрыть Киев, а через 3-4 года обезопасит другие города и важные объекты Украины от ракетных ударов, уверяет Мельник.

По его словам, производство системы для киевского режима завершится в конце лета, потом пройдет обучение, а поставка IRIS-T состоится в октябре.

"Система IRIS-T единственное, за что я поблагодарил и канцлера, и правительство за последние месяцы. Эта система самая крутая в мире. Ее можно сравнить с американским Patriot... Прорыв в том, что это первое оружие не старого образца, а новейшего", — заявил посол.

Он отметил, что в данном случае долгие сроки поставок оправдываются, так как систему для Украины только производят.