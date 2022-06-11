Зеленский одобрил отправку бойцов теробороны в зону боевых действий

Президент Украины Владимир Зеленский подписал документ об отправке членов территориальной обороны в зону боевых действий.

Об этом сообщил официальный портал Верховной Рады.

Однако украинские СМИ отмечают, что фактически, это просто легализация практики, которая существует еще со второй половины марта. Так что ничего принципиально не поменялось — как посылали "пушечное мясо" в зону СВО, так и будут посылать, только теперь будут прикрываться законом.

Тем временем, ополченцы рассказывают, что ловили бойцов тербатов Днепропетровской области под Изюмом еще в апреле.