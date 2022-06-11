Военкор назвал убийц генерала Кутузова: Сологуб, Швец, Храптович, Дудченко

В ходе российской спецоперации на Украине погиб генерал-майор Роман Кутузов.

Он командовал 5 армейским корпусом Вооружённых Сил РФ. Военкор Юрий Котенок назвал имена офицеров украинской армии, которые участвовали в убийстве.

Военный корреспондент в своём аккаунте мессенджера назвал четыре имени. В списке оказались боевики 44 отдельной артиллерийской бригады Вооружённых сил Украины.

Итак, это полковник Дудченко Роман, позывной "Ректор", подполковник Швец Максим, позывной "Джайв", подполковник Храптович Станислав, позывной "Щедрик" и капитан Сологуб Анатолий.

Установлено, что 5 июня дивизион 44 оабр проводил разведку с применением беспилотников и средств радиоперехвата, после которых бандеровцы установили район дислокации российских группировок, по которым был нанесен удар силами третьей батареи первого артдивизиона 44 оабр.