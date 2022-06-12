Кадыров посмеялся над фейком об уничтожении полка "Ахмат"

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров посмеялся над очередным фейком Украины о "ликвидации" полка "Ахмат", участвующего в защите ЛДНР.

"Некоторые нацики, которые и раньше были замечены на лжи, рассказали о якобы уничтожении полка "Ахмат", а доказательств, как всегда, нет и не будет! Украинцы, задумайтесь о том, какими сказками вас кормят", — заявил лидер Чечни в мессенджере.

По его словам, существунт два полка, названные именем Ахмата Кадырова. Помимо этого, существует еще линейный ОМОН "Ахмат", СОБР "Ахмат", и т. д.

"Вы должны понять, что нас не победить. Поднимите руки и сдавайтесь", — призывает Кадыров.

Напомним, с завода "Азот" в Северодонецке со второй проходной стали выходить гражданские лица, находящиеся в заложниках у украинских боевиков. Националистов блокируют на предприятии бойцы "Ахмата" и силы Донбасса.