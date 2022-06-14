Баранец призвал публично расстреливать иностранных наёмников, воюющих за Украину

Иностранных наёмников на Украине нужно расстреливать публично и показывать это Западу. Такое мнение высказал военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Баранец.

Журналист считает, что к наёмникам Россия относится слишком лояльно. Он добавил, что возиться с ними ни в коем случае не надо.

"Мы сейчас думаем, расстреливать их или не расстреливать. Если нам говорят, что там их уже несколько тысяч, даже больше десяти тысяч, — только к стенке, зарыть как собаку. И, между прочим, надо делать это публично, надо показывать Западу расстрелы", — заметил аналитик.

По его словам, демонстрировать казнь нужно, не стесняясь, в эфире государственных телеканалов. Тогда, может быть, пропадёт аппетит у тех, кто сейчас "валом валит на Украину.

Это тоже принципиально важно и является частью военной специальной операции, заключил Баранец.