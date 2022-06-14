Песков: "В Кремле видят варварские обстрелы ВСУ по Донецку"

В Кремле видят варварские обстрелы Вооружённых сил Украины по Донецку, происходит их идентификация.

Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Он также отметил, что задачей специальной военной операции на Украине является обеспечение безопасности и защита людей в Луганске и Донецке.

Также в Кремле сказали, что ответ на просьбу главы ДНР Дениса Пушилина усилить "союзническую помощь" в связи с массовыми обстрелами Донецка и жертвами среди мирных граждан является прерогативой Министерства обороны РФ.

Ранее официальный представитель Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин назвал обстрелы Донецка спланированной операцией по уничтожению мирного населения.