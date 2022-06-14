Депутат Выборный: в Минобороны пересматривают защиту регионов рядом с Украиной

Зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный в беседе с Pravda.Ru прокомментировал атаку ВСУ на село Займище Брянской области.

"Минобороны тщательно следят за действиями украинских военных, анализируют защиту регионов, пересматривают наши позиции, насколько они укреплены. Думаю, власти примут меры, чтобы максимально отбросить потенциальную угрозу от границы, обезопасить наших граждан, жителей ДНР и ЛНР", — сказал депутат.

По его словам, в пошлом российские власти не сталкивались с подобными угрозами. Поэтому Москва намерена корректировать формат использования сил и средств в зависимости от ситуации, подчеркнул парламентарий.

"Я уверен, что Вооружённые силы Российской Федерации, органы правопорядка сейчас работают над тем, чтобы исключить попадание любого снаряда на территорию нашей страны, быть на полшага впереди. Конечно, мы ничего не можем исключать. Однако защита регионов является первостепенной задачей", — заключил член ГД.

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что село Займище обстреляли солдаты ВСУ. По данным чиновника, в результате нападения военные повредили несколько жилых домов.

"По предварительной информации, ранены четыре человека", — сообщил руководитель региона.