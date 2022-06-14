Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Radio Free Asia: Китай нашёл возможность вторгнуться на Тайвань "без войны"
На территории завода "Азот" 2,5 тысячи боевиков, из них четверть — наёмники
Мануальный терапевт: при сидячей работе нужно вставать каждые полчаса
Климов о способах защиты РФ от Запада: укреплять рубль и развивать производство
ВС РФ готовы эвакуировать гражданских с "Азота" в Северодонецке
В катакомбах "Азовстали" нашли надпись о президенте Зеленском: "Зеля — зрадник"
Подоляка: у боевиков ВСУ с завода "Азот" осталось три выхода
Daily Express: Макрон предал Зеленского ради российского газа
ВС РФ нанесли ракетные удары по Тернопольской и Львовской областям

Депутат Выборный: в Минобороны пересматривают защиту регионов рядом с Украиной

Силовые структуры

Зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный в беседе с Pravda.Ru прокомментировал атаку ВСУ на село Займище Брянской области.

Депутат Выборный: в Минобороны пересматривают защиту регионов рядом с Украиной

"Минобороны тщательно следят за действиями украинских военных, анализируют защиту регионов, пересматривают наши позиции, насколько они укреплены. Думаю, власти примут меры, чтобы максимально отбросить потенциальную угрозу от границы, обезопасить наших граждан, жителей ДНР и ЛНР", — сказал депутат.

По его словам, в пошлом российские власти не сталкивались с подобными угрозами. Поэтому Москва намерена корректировать формат использования сил и средств в зависимости от ситуации, подчеркнул парламентарий.

"Я уверен, что Вооружённые силы Российской Федерации, органы правопорядка сейчас работают над тем, чтобы исключить попадание любого снаряда на территорию нашей страны, быть на полшага впереди. Конечно, мы ничего не можем исключать. Однако защита регионов является первостепенной задачей", — заключил член ГД.

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что село Займище обстреляли солдаты ВСУ. По данным чиновника, в результате нападения военные повредили несколько жилых домов.

"По предварительной информации, ранены четыре человека", — сообщил руководитель региона.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Куратор: Александр Артамонов
Популярное
Силовые структуры
Наёмник Джокер с сослуживцами погибли при встрече со спецназом "Отважных" ВС РФ

ВС РФ продолжают успешно бороться с иностранными наёмниками на Украине.

Наёмник Джокер с сослуживцами погибли при встрече со спецназом "Отважных" ВС РФ
ВС РФ вынуждают занять ещё четыре области бывшей Украины
Силовые структуры
ВС РФ вынуждают занять ещё четыре области бывшей Украины
Силовые структуры
Президент Украины Зеленский: ВСУ "переигрывают" российскую армию в Донбассе
Силовые структуры
Танки ВС РФ оснастили системами для выявления и уничтожения ПТРК Javelin ВСУ
Людмила Черткова Россияне привезут из летних отпусков патриотический загар Людмила Черткова Любовь Степушова Байден ведёт США к гибели Любовь Степушова Игорь Буккер ООН не признала изнасилование "боевым оружием" на Украине Игорь Буккер
Силовые структуры
Леонков: под Херсоном контратаки ВСУ захлебнулись, британская разведка в панике
Мир. Новости мира
Байден выдал новую версию о росте цен на бензин в США: Путин уже не виноват
ВС РФ возобновили продвижение в направлении Харькова
Силовые структуры
ВС РФ возобновили продвижение в направлении Харькова
Последние материалы
Radio Free Asia: Китай нашёл возможность вторгнуться на Тайвань "без войны"
На территории завода "Азот" 2,5 тысячи боевиков, из них четверть — наёмники
Депутат Выборный: в Минобороны пересматривают защиту регионов рядом с Украиной
Мануальный терапевт: при сидячей работе нужно вставать каждые полчаса
Климов о способах защиты РФ от Запада: укреплять рубль и развивать производство
США и ЕС обвиняют Россию в воровстве украинского зерна
ВС РФ готовы эвакуировать гражданских с "Азота" в Северодонецке
В катакомбах "Азовстали" нашли надпись о президенте Зеленском: "Зеля — зрадник"
Подоляка: у боевиков ВСУ с завода "Азот" осталось три выхода
Daily Express: Макрон предал Зеленского ради российского газа
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников