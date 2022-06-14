Медведев назвал обстрелы Донецка обычным фашизмом

Заместитель главы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев считает обстрел гражданских объектов в Донецке обычным фашизмом.

"Это не прогнозы, это то, что уже случилось. К этому можно по-разному относиться. Можно считать, что всадники Апокалипсиса уже в пути и вся надежда на Господа Бога", — отметил он.

Ранее сообщалось, что украинские военные обстреляли из системы залпового огня Куйбышевский район Донецка. Ранее во вторник артиллерийскому обстрелу подвергся Киевский район города. По Куйбышевскому району было выпущено 10 ракет из РСЗО "Град".