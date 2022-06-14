Бесшумные польские мины на вооружении ВСУ стали неожиданностью для бойцов НМ ЛНР

Союзные войска народных республик работают над окружением Северодонецко-Лисичанской группировки ВСУ. Противник активно использует поставленное западом оружие, в том числе массово применяет бесшумные мины.

"Прилетают новые польские мины бесшумные — это большая неожиданность для нас", — передаёт "Военное обозрение" слова одного из бойцов НМ ЛНР.

Новые мины не издают шума, что мешает военным вовремя среагировать на обстрел. Однако справляться с угрозой помогает снаряжение для пехоты: осколки боеприпасов увязают в бронежилетах бойцов народной республики.

"Речь идёт о польской системе LMP-2017, производимой на Трановском мехзаводе. Осколочные 60/61-мм боеприпасы O-LM60 к этим лёгких миномётам <...> выпускает местная компания Dezamet S.A.", — пишет источник, уточняя, что при подрыве снаряд распадается на 1500 элементов.

Ранее сообщалось, что Польша поставляет военную помощь Украине в ущерб своей собственной армии.