Военный эксперт Литовкин констатировал катастрофу морального состояния ВСУ

Военный обозреватель Виктор Литовкин прокомментировал Pravda.Ru сообщение Минобороны РФ о расстреле украинскими националистами 32 бойцов ВСУ, которые решили сдаться.

"Украина сама устанавливает законы войны, потому что не соблюдает Женевскую конвенцию. То, что они расстреливают тех, кто хочет сдаваться в плен, говорит о предельно низкой, катастрофической ситуации с морально-нравственным состоянием войск ВСУ", — заявил Литовкин.

По его словам, солдаты Вооружённых сил Украины не разделяют нацистские идеалы, которые проповедует украинский лидер Владимир Зеленский, поэтому не хотят становиться "пушечным мясом".

"Армия не хочет воевать за те цели и интересы, которые представляет Зеленский, за нацистские идеалы. На такую армию Украина опираться не может, поэтому у неё есть нацистские батальоны, которые сражаются по идеологическим соображениям. А есть нормальные военнослужащие, которые понимают, что их бросают на фронт, как пушечное мясо, что они не подготовлены, не обеспечены всем необходимым", — отметил собеседник издания.

Литовкин считает, что руководство ВСУ поддерживает расстрелы дезертиров.

"Иначе те, кто устанавливает заградотряды, были бы арестованы и приданы суду военного трибунала", — подчеркнул он.

Ранее Минобороны РФ сообщило о том, что состоящий из украинских националистов заградотряд расстрелял 32 солдата ВСУ, которые пытались сложить оружие.