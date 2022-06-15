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Силовые структуры

Продажу американских ударных беспилотников MQ-1C Gray Eagle Киеву усложняют трудности с обучением украинских солдат и материально-техническим обеспечением поставок, заявили в США.

Politico: необученность ВСУ затрудняет поставки Киеву ударных БПЛА из США

По мнению американских чиновников, даже если ударные беспилотники поступят на Украину в ближайшее время, ВСУ просто не смогут их использовать из-за недостатка военной подготовки. Кроме того, Gray Eagle также нуждается в подготовленной "обширной наземной инфраструктуре", то есть базах, которые не предусмотрены в Незалежной.

"Обучение работе с системой обычно занимает месяцы, в зависимости от того, какие датчики и комплекты оружия включены", — заявили два чиновника Минобороны США в беседе с Politico. — "Серые орлы" гораздо сложнее в эксплуатации, чем более мелкие беспилотники ближнего радиуса действия, которыми в настоящее время пользуются украинцы".

Как подчеркнули собеседники, однако, беспилотниками могут управлять и не с территории Украины. Но для этого необходима система спутниковой связи.

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Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Александр Артамонов
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