Politico: необученность ВСУ затрудняет поставки Киеву ударных БПЛА из США

Продажу американских ударных беспилотников MQ-1C Gray Eagle Киеву усложняют трудности с обучением украинских солдат и материально-техническим обеспечением поставок, заявили в США.

По мнению американских чиновников, даже если ударные беспилотники поступят на Украину в ближайшее время, ВСУ просто не смогут их использовать из-за недостатка военной подготовки. Кроме того, Gray Eagle также нуждается в подготовленной "обширной наземной инфраструктуре", то есть базах, которые не предусмотрены в Незалежной.

"Обучение работе с системой обычно занимает месяцы, в зависимости от того, какие датчики и комплекты оружия включены", — заявили два чиновника Минобороны США в беседе с Politico. — "Серые орлы" гораздо сложнее в эксплуатации, чем более мелкие беспилотники ближнего радиуса действия, которыми в настоящее время пользуются украинцы".

Как подчеркнули собеседники, однако, беспилотниками могут управлять и не с территории Украины. Но для этого необходима система спутниковой связи.