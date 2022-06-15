Военкор Котенок: наёмники из США могли быть уничтожены в ходе боёв на Украине

Попавшие в плен под Харьковом американцы Роберт Друке и Энди Хьюин составят компанию осужденным британцам по смертному приговору. Так прокомментировал информацию о пленении российскими военными на Украине двух наёмников из США журналист Юрий Котенок.

Репортёр отметил, что пока об этом говорят западные СМИ. Он предположил, что на самом деле боевиков может уже не быть в живых.

"Не исключено, что в реальности наёмники не в плену, а ликвидированы в ходе боёв", — высказал мнение военкор.

Ранее сегодня появилось сообщение о том, что на Украине пропали два американских наёмника. Чуть позже об этом написала и британская The Telegraph со ссылкой на информацию от их сослуживцев.