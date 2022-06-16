Премьер Италии Марио Драги, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц 16 июня приехали в Киев.
На фоне этого украинский посол в ФРГ Андрей Мельник опять выступил с требованиями.
В эфире канала RTL News украинский дипломат отметил, что глава федерального правительства Германии не должен упускать "историческую возможность" поддержать Киев всеми доступными способами, а за это получит статус миротворца. В списке требований Мельника — немедленное одобрение членства в ЕС и поставки тяжёлого оружия.
"Хотим, чтобы глава правительства ФРГ без всяких "если" и "но" пообещал, что предоставит статус кандидата в члены Евросоюза и обеспечит единогласное принятие Евросоветом этого исторического решения на следующей неделе", — цитирует телеканал украинца.
Посол настаивает, что Шольц должен отбросить сомнения и направить киевскому режиму "все доступные ресурсы из запасов бундесвера и военных заводов". Именно Германия обязана воспользоваться исторической возможностью сыграть ведущую роль в ЕС в вопросе помощи Украине, подытожил Мельник.
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