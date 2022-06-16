Лавров: западное оружие уже продаётся на украинском чёрном рынке

Министр иностранных дел России Сергей Лавров надеется на то, что западные военные всё-таки понимают риски, связанные с поставкой тяжелых вооружений киевскому режиму.

"Очень надеюсь, что помимо политиков, которые безответственно требуют поставить Украине всё, что она пожелает, всё-таки есть люди военные, которые соображают, о чём идёт речь, и которые понимают риски, которые с этим сопряжены", — сообщил глава МИД РФ в интервью НТВ.

Он добавил, что украинский президент Владимир Зеленский просит дальнобойное вооружение, однако заявляет, что не будет атаковать цели на территории России.

"А Крым он считает территорией РФ? А Донбасс он считает территорией ЛНР? ДНР?", — спрашивает Лавров.

По его словам, не мешает присмотреться, что уже происходит с имеющимися в Незалежной вооружениями — те же "Джавелины" и "Стингеры" уже на "черном рынке".

"Об этом в открытую говорится и продаются так, со скидкой, так сказать. В общем, идёт процесс освоения чёрного рынка. Вернутся они в значительной степени туда, откуда пришли на Украину", — подытожил глава российского внешнеполитического ведомства.