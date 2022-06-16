Украинские боевики на заводе "Азот" убивают своих сослуживцев за попытку сдаться

Боец 208-го полка Народной милиции ЛНР рассказал, что украинские боевики на заводе "Азот" в Северодонецке убили своего сослуживца за то, что он хотел сдаться.

"Вышел вчера один ВСУшник, вышел случайно, заблудился, его в плен взяли, он вообще не понимал, о каком гуманитарном коридоре речь шла. И один вчера выходил, пытался сдаться, но его же сами ВСУшники и подстрелили", — сказал боец в беседе с РИА Новости.

Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что на заводе "Азот" могут находиться около одной тысячи украинских националистов. Он предположил, что в ближайшее время боевики начнут активно сдаваться в плен. По данным МВД ЛНР, на предприятии вместе с украинскими боевиками заперты наёмники из США, Великобритании и Польши.