Боец 208-го полка Народной милиции ЛНР рассказал, что украинские боевики на заводе "Азот" в Северодонецке убили своего сослуживца за то, что он хотел сдаться.
"Вышел вчера один ВСУшник, вышел случайно, заблудился, его в плен взяли, он вообще не понимал, о каком гуманитарном коридоре речь шла. И один вчера выходил, пытался сдаться, но его же сами ВСУшники и подстрелили", — сказал боец в беседе с РИА Новости.
Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что на заводе "Азот" могут находиться около одной тысячи украинских националистов. Он предположил, что в ближайшее время боевики начнут активно сдаваться в плен. По данным МВД ЛНР, на предприятии вместе с украинскими боевиками заперты наёмники из США, Великобритании и Польши.
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