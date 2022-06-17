Порошенко в ходе телеэфира потребовал "сломать хребет России"

Россию с её армией "надо разгромить до конца года". Об этом в ходе телеэфира сообщил экс-президент Украины Пётр Порошенко.

"Сегодня стоит задача — сломать хребет России, вооружить наши вооруженные силы и остановить войну. Причем это нужно сделать до конца года", — сказал бывший лидер Незалежной.

Как Вооружённые силы Украины смогут достичь этой цели, Порошенко пояснять не стал.

Бывший президент делает такие заявления, несмотря на то, что его сейчас преследуют на Украине. Против него заведено много уголовных дел, а в конце мая он только с третьей попытки сумел выехать из страны.

Потом Порошенко всё-таки вернулся на родину и пока что не задержан, как прогнозировали многие эксперты.