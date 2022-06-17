В Донецке приостановили движение транспорта из-за обстрелов со стороны ВСУ

В Донецке частично приостановлено движение общественного транспорта из-за обстрелов со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

По его словам, в пятницу, 17 июня, временно не будут работать трамваи маршрута № 1. Он также добавил, что троллейбусы маршрута № 2 прекращают движение от улицы Коцюбинского до Очаковской.

"По причине боевых действий в Донецке временно приостановлено движение общественного транспорта", — подчеркнул Кулемзин.

Эксперты из представительства ЛНР в СЦКК проинформировали, что несколько районов Донецка находятся под сильным обстрелом со стороны украинских войск.

13 июня Донецк подвергся самой мощной атаке с 2015 года. ВСУ обстреляли Пролетарский, Куйбышевский, Петровский и Киевский районы города. Украинские боевики использовали различные виды артиллерийского вооружения, в том числе РСЗО БМ-27 "Ураган".