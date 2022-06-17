С позиций в населённом пункте Пески украинские боевики выпустили по Киевскому району города Донецка ДНР почти 50 снарядов калибром 155 и 152 мм.
Так, прилёты зафиксированы в районе ТЦ "Донецк-city", больницы Вишневского и республиканской травматологии, а также недалеко от улицы Собинова.
Как сообщают очевидцы, один из снарядов попал в завод шахтного оборудования в Киевском районе. Именно столб дыма с предприятия сейчас виден из разных частей Донецка.
Фиксируется возгорание гаражных боксов на территории Оперативного государственного военизированного горноспасательного отряда г. Донецка МЧС ДНР.
Информация о погибших и пострадавших на данный момент уточняется.
Кроме того, в результате обстрела ВФУ обесточены 4 800 бытовых абонентов в Петровском районе Донецка и Александровке.
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