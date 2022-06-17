ФСБ задержала охранника организатора энергоблокады Крыма Ислямова

ФСБ задержала охранника Ислямова, организатора энергоблокады Крыма

ФСБ россии в Республике Крым задержала участника националистического батальона и личного охранника организатора энергоблокады полуострова, беглого меджлисовского* коммерсанта Ленура Ислямова.

Следствие установило, что, находясь в составе незаконного формирования на Украине, он непосредственно участвовал в блокаде Крыма, диверсиях и иных противоправных мероприятиях в приграничных районах.

Подозреваемому избрали меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца. Ему грозит до 15 лет тюремного срока.

* признан решением Верховного Суда Республики Крым от 26.04.2016 экстремистской организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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