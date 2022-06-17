Глава внешнеполитического ведомства РФ Сергей Лавров осадил ведущего телеканала ВВС, возмутившегося тем, что Россия, проводящая спецоперацию на Украине, снова "белая и пушистая".
"Россия не белая и не пушистая. Россия такая, какая она есть, и мы не стыдимся показывать себя такими, какие мы есть", — подчеркнул он.
Лавров с сожалением отметил, что международные чиновники, включая Генсекретаря ООН подвержены влиянию Запада и являются его "рупором" в распространении фейковых новостей о якобы зверствах российских военных.
Ранее он сообщил, что Россия ни на кого не нападала на Украине, поскольку объектом нападок в этой стране стали русские.
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Армия России нанесла удары по военной базе НАТО в порту Очакова в первый же день спецоперации на Украине.