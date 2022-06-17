Лавров осадил ведущего ВВС: "Россия такая, какая она есть, и мы не стыдимся"

Глава внешнеполитического ведомства РФ Сергей Лавров осадил ведущего телеканала ВВС, возмутившегося тем, что Россия, проводящая спецоперацию на Украине, снова "белая и пушистая".

"Россия не белая и не пушистая. Россия такая, какая она есть, и мы не стыдимся показывать себя такими, какие мы есть", — подчеркнул он.

Лавров с сожалением отметил, что международные чиновники, включая Генсекретаря ООН подвержены влиянию Запада и являются его "рупором" в распространении фейковых новостей о якобы зверствах российских военных.

Ранее он сообщил, что Россия ни на кого не нападала на Украине, поскольку объектом нападок в этой стране стали русские.