Иностранные наёмники воюют с ВС РФ и НМ ЛНР в промзоне Северодонецка

На различных участках специальной военной операции на Украине растёт количество иностранных наёмников, приехавших воевать на стороне Украины. Стало известно, что в промышленной зоне Северодонецка, где ВС РФ заблокировали вооружённые формирования Украины, боевые действий ведут около 200 наёмников. Они применяют против ВС РФ и НМ ЛНР стрелковое оружие образца НАТО, перемещаясь по зоне боевых действий, передаёт "Военное обозрение".

По данным издания, в промзоне Северодонецка оказались заблокированными в том числе члены "Иностранного легиона", в составе которых помимо граждан США есть представители Австралии, Грузии, Великобритании, Канады, Польши.

"Зачастую они выступают той силой, которая вместе с радикалами из националистических батальонов Украины не позволяет сложить оружие обычным военнослужащим ВСУ, включая призванных в четвёртую волну мобилизации", — пишет источник.