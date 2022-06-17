На различных участках специальной военной операции на Украине растёт количество иностранных наёмников, приехавших воевать на стороне Украины. Стало известно, что в промышленной зоне Северодонецка, где ВС РФ заблокировали вооружённые формирования Украины, боевые действий ведут около 200 наёмников. Они применяют против ВС РФ и НМ ЛНР стрелковое оружие образца НАТО, перемещаясь по зоне боевых действий, передаёт "Военное обозрение".
По данным издания, в промзоне Северодонецка оказались заблокированными в том числе члены "Иностранного легиона", в составе которых помимо граждан США есть представители Австралии, Грузии, Великобритании, Канады, Польши.
"Зачастую они выступают той силой, которая вместе с радикалами из националистических батальонов Украины не позволяет сложить оружие обычным военнослужащим ВСУ, включая призванных в четвёртую волну мобилизации", — пишет источник.
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