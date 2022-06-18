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Польша может закрыть небо над Западной Украиной для противодействия ракетам РФ

Силовые структуры

Польша потихоньку примеривается к западной части Украины.

Теперь Варшава может закрыть воздушное пространство над Западной Украиной, чтобы противодействовать ракетным ударам российской армии.

Об этом сообщил бывший глава польской спецслужбы BNB генерал Станислав Козей.

По его словам, альянс НАТО должен защищать военную технику, которую предоставили Незалежной. А если на украинской территории она находится около рубежей НАТО, то её надо охранять и на самой Украине.

Отметим, что военный Блок уже не раз подчёркивал, что НАТО не будет закрывать небо над территорией Украины, чтобы не допустить прямого конфликта с Российской Федерацией.

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Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
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