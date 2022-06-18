Вице-премьер Борисов: ВС РФ будут уничтожать советскую технику, передаваемую ВСУ

Вице-премьер РФ Юрий Борисов заявляет, что поставка для нужд ВС Украины военной техники советского и российского производства — нарушение международных обязательств. Он сообщает, что данное вооружение будет уничтожено ещё до попадания на поле боя.

"Страны НАТО буквально пылесосят со всей Европы, что ещё мы в советские времена поставляли в страны Варшавского договора — различное вооружение собирают, ремонтируют, передают ВСУ, запасные части тоже. Что с этим делать? Будем жить, будем бороться, будем уничтожать эту технику еще до вступления в боевые контакты", — заявил Борисов "Интерфаксу".

Вице-премьер рассказал, что та западная военная техника и оружие, которое ВС РФ собирают в качестве трофеев, передаётся для изучения в профильные российские институты.