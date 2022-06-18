В боях в Тошковке военные ВСУ отступают, бросая раненых сослуживцев

Спецназ "О" ВС РФ громит противника на Лисичанском направлении специальной военной операции на Украине. Окружение группировки ВСУ в районе Тошковки находится в завершающей стадии. Украинские отряды теробороны делают безуспешные попытки "залатать дырки" в обороне, однако их боевого опыта не хватает даже для того, чтобы выдержать первый огневой контакт с ВС РФ.

ВСУ несут крупные потери, уничтожено около 50 процентов боевой техники, что подтвердила и украинская сторона, пишет "Русская весна". По данным издания, противник не эвакуирует личный состав в медицинские учреждения при огневых контактах из-за огромных потерь. Украинские солдаты с ранениями лёгкой и средней степени вынуждены оставаться в строю. Отступая, военные ВСУ нередко бросают раненых сослуживцев. Из-за отсутствия медицинской помощи наблюдаются массовые осложнения, заражения ран, что в итоге приводит ампутациям.