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Глава ВС Британии заявил о желании создать армию, способную "победить РФ в бою"

Силовые структуры

Новый глава армии Великобритании Патрик Сандерс заявил о необходимости создать вооружённые силы, способные "победить Россию в бою".

Об этом сообщала газета The Independent.

Генерал Сандерс сменил генерала Марка Карлтона-Смита в понедельник и написал своим подопечным о проблемах, с которыми они сталкиваются.

"Вторжение России на Украину подчеркивает нашу основную цель — защитить Великобританию, будучи готовыми сражаться и побеждать в войнах", — подытожил новый глава британского Генштаба.

Он также отметил, что его поколение должно подготовить армию "снова воевать в Европе".

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Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
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