Новый глава армии Великобритании Патрик Сандерс заявил о необходимости создать вооружённые силы, способные "победить Россию в бою".
Об этом сообщала газета The Independent.
Генерал Сандерс сменил генерала Марка Карлтона-Смита в понедельник и написал своим подопечным о проблемах, с которыми они сталкиваются.
"Вторжение России на Украину подчеркивает нашу основную цель — защитить Великобританию, будучи готовыми сражаться и побеждать в войнах", — подытожил новый глава британского Генштаба.
Он также отметил, что его поколение должно подготовить армию "снова воевать в Европе".
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Американский специалист заявил, что находится в замешательстве из-за работы российской станции постановки помех Р-330Ж "Житель".