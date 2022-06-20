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Силовые структуры

Украинская армия будет противостоять российским военным, даже если западные партнёры Киева прекратят поставлять оружие в Незалежную, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

По словам министра, несмотря на это, западные страны должны ускорить поставки военной помощи на Украину.

"Если у нас не будет оружия, то мы будем воевать лопатами, но мы будем защищаться", — заявил Кулеба в эфире телеканала ARD.

Глава МИД подчеркнул, что Западу не стоит затягивать с поставками и необходимо увеличить пакеты помощи для Украины.

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Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Александр Артамонов
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