Украинская армия будет противостоять российским военным, даже если западные партнёры Киева прекратят поставлять оружие в Незалежную, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
По словам министра, несмотря на это, западные страны должны ускорить поставки военной помощи на Украину.
"Если у нас не будет оружия, то мы будем воевать лопатами, но мы будем защищаться", — заявил Кулеба в эфире телеканала ARD.
Глава МИД подчеркнул, что Западу не стоит затягивать с поставками и необходимо увеличить пакеты помощи для Украины.
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