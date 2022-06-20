Украинские боевики обстреляли Донецк снарядами стандарта НАТО

В понедельник, 20 июня, Вооружённые силы Украины (ВСУ) обстреляли Киевский район Донецка, боевики выпустили пять снарядов стандарта НАТО. Об этом сообщает представительство ДНР в СЦКК.

По данным ведомства, атака началась в 08:05 по местному времени.

"Зафиксирован обстрел со стороны Вооружённых формирований Украины (ВФУ) по направлению: населённый пункт Авдеевка — город Донецк (Киевский район). Выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", — пояснили эксперты из представительства ДНР в СЦКК.

Отмечается, что в 08:20 украинская армия вновь обстреляла Киевский район Донецка, выпустив восемь снарядов.

Артиллерию калибром 155 миллиметров применяют страны, входящие в состав Североатлантического альянса.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс поддерживает предложение американского лидера Джо Байдена по усилению военной помощи Украине. Он подчеркнул: ВСУ действительно остро нуждаются в поставках западных боеприпасов и оборудования.