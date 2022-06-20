Укрывавшегося в Херсоне срочника ВСУ сдаться ВС РФ привела его мать

В Херсоне мать привела своего сына, солдата-срочника ВСУ Станислава Ковальчука, сдаваться в плен российской армии. Колонна солдата была разбита ВС РФ ещё в феврале. Мать объяснила свой поступок тем, что российские солдаты обеспечат безопасность её сыну, а отличие от сбежавших командиров Станислава.

"В первый же день спецоперации он оказался никому не нужен, украинским командирам. <…> Командиры сами поубегали, а детей бросили просто умирать. Говорят, что Россия — зло, но настоящее зло — когда детям нашим говорят умереть, а не сдаться", — цитирует ТАСС слова матери.

Она добавила, что решение о сдаче они приняли вместе с сыном. По словам Станислава, который является радиотелефонистом, в течение полутора месяцев обучения службе в разведбатальоне морской пехоты, их не научили никаким боевым приёмам, они только "только строили и убирали".

После того, как ВС РФ разгромили его колонну, он скрывался у родителей.

"Я хочу остаться здесь, ни в коем случае не хочу возвращаться на ту сторону. Хочу учиться, работать. У меня сейчас одна из целей — получение российского гражданства", — добавил Ковальчук.