Медведев: пусть США сами приползут и попросят об отношениях с Россией

Нет у России на сегодняшний день никаких отношений с США. И переговоры с ними вести не надо, это вредно для Российской Федерации.

Об этом сообщил замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

"Всё: dead zone… Они (отношения с США — Прим. ред.) в точке нуля по Кельвину. И размораживать их сегодня не надо. Пусть сами прибегут или приползут и попросят об этом. И ценят это как особую милость. А иначе это выглядит так: они нам — сплошные мерзости, а мы им — нате, пожалте, ядерную сделку (орфография сохранена — Прим. ред.)", — отметил экс-президент России.

По его словам, всё это опасно, непродуктивно и смотрится, как наша слабость. Пусть оценят этот диалог по-настоящему, подчеркнул заместитель главы Совбеза РФ.

Но есть и другой проверенный метод общения с США — ботинком по трибуне ООН, напомнил Медведев и подытожил, что это "когда-то работало".