Наёмник из США Пип заявил о численном превосходстве ВС РФ под Харьковом

Военный из США с позывным Пип оказался свидетелем боевых действий под Харьковом, в результате которых двое наёмников Энди Хюйн и Александр Друке попали в плен к российской армии. Американец заявил, что его подразделение отправили в регион, где проходило крупное наступление союзных сил России и Народной милиции. Группировка была вынуждена отступить из-за численного превосходства российских военных.

В интервью американскому телеканалу CNN Пип рассказал, что Друке и Хюйн выстрелили из гранатомёта по БМП. Что с ними было дальше, наёмник не знает.

"На наши позиции наступало около сотни с лишним пехотинцев. У нас был Т-72, открывавший огонь с расстояния 30-40 метров", — поделился он.