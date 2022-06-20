Военный из США с позывным Пип оказался свидетелем боевых действий под Харьковом, в результате которых двое наёмников Энди Хюйн и Александр Друке попали в плен к российской армии. Американец заявил, что его подразделение отправили в регион, где проходило крупное наступление союзных сил России и Народной милиции. Группировка была вынуждена отступить из-за численного превосходства российских военных.
В интервью американскому телеканалу CNN Пип рассказал, что Друке и Хюйн выстрелили из гранатомёта по БМП. Что с ними было дальше, наёмник не знает.
"На наши позиции наступало около сотни с лишним пехотинцев. У нас был Т-72, открывавший огонь с расстояния 30-40 метров", — поделился он.
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