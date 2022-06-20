Сатановский о прекращении Литвой транзита в Калиниград: это повод к войне

Прекращение Литвой железнодорожного транзита грузов в Калининградскую область — правильная и законная вещь с точки зрения кураторов Литвы в НАТО и Евросоюзе. И это повод к войне, который дала Литва. Такое мнение высказал политолог Евгений Сатановский.

Эксперт заметил, что в случае новой войны Россия будет иметь все шансы вернуть земли, полученные ею 300 лет назад от Швеции в результате Северной войны. Причём получены они были "на вечные времена" и с уплатой шведам бешеной даже по тем временам компенсации серебряными деньгами, напомнил он.

Выход здесь только один, считает аналитик: бить так сильно и так жёстко, чтобы ни у кого больше не возникало мыслей о ликвидации России. И речь при этом не об Украине, Литве или даже Польше с Францией и Германией.

"Речь о Великобритании и Соединённых Штатах. Центры принятия решений там. Командуют всем происходящим оттуда. Очень странно будет, если они в итоге так и останутся в стороне", — заключил Сатановский.