Водолацкий: Запад шлёт Киеву высокоточное оружие для ударов по объектам в РФ

США и европейские партнёры Киева поставляют ему высокоточное оружие для того, чтобы ВСУ могли бить по объектам на территории России. Таким мнением поделился зампред комитета Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

Парламентарий подчеркнул, что поставки Украине высокоточного оружия с высокой дальностью говорят сами за себя.

"Сегодня лидеры европейских стран, США и Англия поставляют специальное оружие, теперь уже высокоточное и с высокой дальностью поражения только лишь для того, чтобы оно стреляло, в том числе, по объектам в Российской Федерации, это уже факт", — сказал Водолацкий в беседе с РИА Новости.

Также депутат обратил внимание, что необходимо принять максимально жёсткие меры к тем, кто уничтожает мирное население Донбасса. Водолацкий уверен, что убийцы гражданских лиц подлежат уничтожению.