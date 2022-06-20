Аксёнов: 7 человек пропали без вести после удара ВСУ по буровым платформам

Трое раненых и семь пропавших без вести — таков итог нападения ВСУ на буровые платформы "Черноморнефтегаз".

Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов.

К этому часу с платформы эвакуировали 94 человека, 15 бойцов продолжают охранять буровую установку.

"К сожалению, подтверждается информация по 3 раненым и 7 пропавшим без вести. Гарантирую, что их поиски будут продолжаться”, — сообщил руководитель Республики.

По его словам, правительство Крыма связывается с родственниками и близкими пострадавших и пропавших.

Сегодня, 20 июня, Аксёнов заявил, что бандеровцы атаковали три буровые установки. Ранее глава крымского министерства здравоохранения Константин Скорупский заявил, что пострадавшие от нападения имеют ожоги и травмы различной степени тяжести.