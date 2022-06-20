New York Times: США воюет с Россией под предлогом поддержки Киева

Действия Вашингтона по поддержке киевского режима всё больше напоминают политику США в Йемене.

Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на своего колумниста Бонни Кристиана.

По словам обозревателя, в Йемене Штаты перешли красную линию, а на Украине практически повторяется та же ситуация. Оказываемая американцами помощь Незалежной свидетельствует о серьёзной вовлеченности Вашингтона в "украинский вопрос".

Автор пишет о том, что США выделили Киеву десятки миллиардов долларов из государственного бюджета, направили новые реактивные системы, при помощи которых можно поражать цели даже на территории Российской Федерации. Также Пентагон передает Украине разведывательные данные о перемещениях российской армии, подчеркнул автор.

Кристиан отметил, что именно так Белый дом воюет с Кремлём. Прикрываясь помощью Киеву...