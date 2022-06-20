Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
Садальский о предпочтениях зрителей: "Не хотим танцора — верните Галкина"
Артиллерия войск РФ и ЛНР поддерживает наступление в боях на Светлодарской дуге
Войска РФ и ЛНР окружили крупную украинскую группировку, образовав новый котёл
Украина получила от ВС РФ "ответку" за удар по установкам "Черноморнефтегаза"
Шольц: "Путин боится, что "искра демократии” может распространиться на Россию"
В Киеве готовят план прорыва иностранных боевиков, блокированных в Северодонецке
Гребенщиков выступит в Крыму и Донбассе, если пригласит Украина
ТАСС: ВСУ могли применить новые зарубежные боеприпасы при обстреле Донецка
Аксёнов: 7 человек пропали без вести после удара ВСУ по буровым платформам

New York Times: США воюет с Россией под предлогом поддержки Киева

Силовые структуры

Действия Вашингтона по поддержке киевского режима всё больше напоминают политику США в Йемене.

New York Times: США воюет с Россией под предлогом поддержки Киева

Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на своего колумниста Бонни Кристиана.

По словам обозревателя, в Йемене Штаты перешли красную линию, а на Украине практически повторяется та же ситуация. Оказываемая американцами помощь Незалежной свидетельствует о серьёзной вовлеченности Вашингтона в "украинский вопрос".

Автор пишет о том, что США выделили Киеву десятки миллиардов долларов из государственного бюджета, направили новые реактивные системы, при помощи которых можно поражать цели даже на территории Российской Федерации. Также Пентагон передает Украине разведывательные данные о перемещениях российской армии, подчеркнул автор.

Кристиан отметил, что именно так Белый дом воюет с Кремлём. Прикрываясь помощью Киеву...

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
Популярное
Силовые структуры
Хатылев: ликвидация генералитета ВСУ— заслуга российской разведки

Военный эксперт Сергей Хатылев прокомментировал ликвидацию генералитета украинской армии и отметил, что успешная операция является заслугой российской разведки.

Хатылев: ликвидация генералитета ВСУ— заслуга российской разведки
ВСУ под Красным Лиманом бросили всё оружие, в том числе гранатомёты "Золя"
Силовые структуры
ВСУ под Красным Лиманом бросили всё оружие, в том числе гранатомёты "Золя"
Общество
Кадыров о подлости Казахстана и Армении: "А Россия всем помогает"
Силовые структуры
На Украине мать привела сына-срочника ВСУ сдаваться ВС РФ ради его безопасности
Людмила Черткова Американист Васильев: судьба США — стать страной третьего мира Людмила Черткова Александр Артамонов ЦРУ с 1957 года планировало войну в Донбассе Александр Артамонов Любовь Степушова Литва реанимировала идею "Сувалкинского коридора" Любовь Степушова
Мир. Новости мира
Токаев: Казахстан не обязан кланяться в ноги России
Силовые структуры
Гэв Дон заявил, что пушки ВС РФ не выбивают ВСУ из окопов
Разведка ЮВО уничтожила элитный спецназ ГУР Украины и захватила командира
Силовые структуры
Разведка ЮВО уничтожила элитный спецназ ГУР Украины и захватила командира
Последние материалы
Артиллерия войск РФ и ЛНР поддерживает наступление в боях на Светлодарской дуге
Войска РФ и ЛНР окружили крупную украинскую группировку, образовав новый котёл
Хакеры добыли доказательства существования биолабораторий на Украине
Украина получила от ВС РФ "ответку" за удар по установкам "Черноморнефтегаза"
Шольц: "Путин боится, что "искра демократии” может распространиться на Россию"
В Киеве готовят план прорыва иностранных боевиков, блокированных в Северодонецке
Гребенщиков выступит в Крыму и Донбассе, если пригласит Украина
ТАСС: ВСУ могли применить новые зарубежные боеприпасы при обстреле Донецка
Аксёнов: 7 человек пропали без вести после удара ВСУ по буровым платформам
На экс-мэра Киева Черновецкого завели дело из-за фразы про Донбасс 25 февраля
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников