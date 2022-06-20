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Сдавшиеся в плен националисты "Айдара"* дают показания против сослуживцев

Силовые структуры

Сдавшиеся в плен объединённым силам ВС РФ и ЛНР националисты полка "Айдар"* начали давать показания против сослуживцев, которые блокируют химический завод "Азот"* в Северодонецке.

Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник, близкий к НМ Луганской Народной Республики.

"Сейчас для переговоров с боевиками задействуется информация, полученная от айдаровцев, сдавшихся в плен в Метёлкине", — цитирует агентство собеседника.

Ранее источник в Народной милиции сообщал что нацисты "Айдара"*, включая командиров, добровольно сложили оружие в поселке Метёлкино под Северодонецком. Позднее это подтвердил луганский посол в России Родион Мирошник.

*украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.

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Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
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