Сдавшиеся в плен объединённым силам ВС РФ и ЛНР националисты полка "Айдар"* начали давать показания против сослуживцев, которые блокируют химический завод "Азот"* в Северодонецке.
Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник, близкий к НМ Луганской Народной Республики.
"Сейчас для переговоров с боевиками задействуется информация, полученная от айдаровцев, сдавшихся в плен в Метёлкине", — цитирует агентство собеседника.
Ранее источник в Народной милиции сообщал что нацисты "Айдара"*, включая командиров, добровольно сложили оружие в поселке Метёлкино под Северодонецком. Позднее это подтвердил луганский посол в России Родион Мирошник.
*украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.
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Силам РФ сдался ещё один военный ВСУ.