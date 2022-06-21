Рогозин: "Запомните этого фрица, который позволил нам угрожать”

Командующий ВВС Германии генерал-лейтенант Инго Герхартц призвал страны альянса НАТО и Евросоюза быть готовыми к использованию РФ ядерного оружия.

"Для создания надежного сдерживающего фактора нам необходимо, как оружие, так и политическая воля для реализации ядерного сдерживания в случае необходимости”, — заявил он.

Комментируя эти слова, глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в своём аккаунте мессенджера отметил, что надо "запомнить" этого немца.

"Немецкий генерал пригрозил России ядерным оружием и посоветовал "не тягаться с Германией”. Какая сегодня дата? Да, 20 июня 2022 года. Запомните этого фрица, который позволил нам угрожать через 80 лет и 363 дня после того, как эти уроды вторглись на нашу планету. Запомните это лицо. Пригодится”, — заявил глава космического агентства России.

Тем временем, в Совете Федерации РФ подчеркнули, что слова о ядерном оружии немецкого высокопоставленного военного чиновника — "политическая глупость".