Бывший мэр Владивостока предстанет перед судом: 5 млн рублей или 15 лет тюрьмы

Завершено дело экс-мэра Владивостока Олега Гуменюка.

Следком Приморского края сообщает, что бывший градоначальник не раз получал крупные денежные вознаграждения.

Гуменюк, будучи главой ГБУ "Хозяйственное управление администрации края", получал взятки от своего знакомого, директора местной стройкомпании. Взятки брались за обеспечение победы "нужных организаций" на аукционах и закрытие глаз на проверку работ по договорам.

Помимо денежных средств, Гуменюка "благодарили" имущественными услугами, общая сумма которых составляет почти 7 млн руб., пишет vostokmedia.com.

Также, будучи главой Владивостока, он "крышевал" местную компанию и за это получил более 31 млн руб.

Теперь экс-градоначальник предстанет перед судом и ответит за взяточничество в особо крупном размере. Ему грозит штраф до 5 млн руб. или тюремный срок до 15 лет.