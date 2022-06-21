ВС России уничтожили под Одессой ангар с беспилотниками Bayraktar

Российская армия высокоточными ракетами "Оникс" уничтожила под Одессой ангары ВСУ с беспилотниками Bayraktar. Об этом сообщает Минобороны РФ.

"На военном аэродроме "Школьный" в районе Одессы уничтожены выявленные в ходе операции ангары с украинскими беспилотными летательными аппаратами Bayraktar TB2", — говорится в сводке ведомства.

В министерстве уточнили, что удар по ангарам стал ответом на "диверсии киевского режима".