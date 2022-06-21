Российская армия высокоточными ракетами "Оникс" уничтожила под Одессой ангары ВСУ с беспилотниками Bayraktar. Об этом сообщает Минобороны РФ.
"На военном аэродроме "Школьный" в районе Одессы уничтожены выявленные в ходе операции ангары с украинскими беспилотными летательными аппаратами Bayraktar TB2", — говорится в сводке ведомства.
В министерстве уточнили, что удар по ангарам стал ответом на "диверсии киевского режима".
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Уже 20 июня по военным объектам в Одессе прилетела "ответка".