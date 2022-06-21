Депутат Рады заявил, что его хотели убить за в переговоры между РФ и Украиной

Депутат Верховной Рады Украины, ранее исключенный из "Слуги народа”, Евгений Шевченко сообщил, что противники переговоров между Москвой и Киевом хотят его убить.

Ранее он заявил, что он жив и находится на "военно-политическом задании”, но подробности не разглашал. Вокруг исчезновения экс-нардепа ходит немало слухов, а некоторые утверждают, что его удерживают спецслужбы после попытки выехать в Брест для переговоров.

"Ничего не могу сказать о своей деятельности и местонахождении во время моего отсутствия. Я расскажу вам после войны. Общедоступную информацию вы можете получить в ГУРе. Единственное, что я должен сказать, это то, что наши военные и политические задачи облегчают жизнь киевлянам и черниговцам сегодня”, — цитирует Strana. UA Шевченко.

По его словам, он скоро вернётся к политической деятельности.

Также бывший депутат Рады сказал, что "третьи силы” готовили покушение на него из-за его "непосредственного участия” в организации переговоров. А цель этого покушения — срыв переговорного процесса.