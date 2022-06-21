Отряд "О" ВС РФ поблагодарил Илона Маска за поставку спутниковых средств связи

Группировка "О" Армии России благодарит американского бизнесмена Илона Маска за "поставку" спутниковых средств связи.

Среди трофеев бойцов отряда "О" оказался комплект связи Starlink.

Трофеи взяты бойцами "Отважных" у ВСУ. Данный комплект связи необходим для обеспечения высокоскоростным широкополосным доступом в Интернет, сообщает РусВесна.

Оборудование поставлено компанией Илона Маска SpaceX. "Отважные" передают ему горячий привет и благодарят американца за поставку современных средств связи.

Издание сообщает, что темпы сбора трофеев у группировки "О" такие, что хочется спросить западных друзей киевского режима, понимают ли они, что передаваемое ими Украине оружие оказывается в руках ВС РФ?