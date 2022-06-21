Группировка "О" Армии России благодарит американского бизнесмена Илона Маска за "поставку" спутниковых средств связи.
Среди трофеев бойцов отряда "О" оказался комплект связи Starlink.
Трофеи взяты бойцами "Отважных" у ВСУ. Данный комплект связи необходим для обеспечения высокоскоростным широкополосным доступом в Интернет, сообщает РусВесна.
Оборудование поставлено компанией Илона Маска SpaceX. "Отважные" передают ему горячий привет и благодарят американца за поставку современных средств связи.
Издание сообщает, что темпы сбора трофеев у группировки "О" такие, что хочется спросить западных друзей киевского режима, понимают ли они, что передаваемое ими Украине оружие оказывается в руках ВС РФ?
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