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В новый Горско-Золотой котёл попадут свыше 2500 солдат и офицеров ВСУ

Силовые структуры

По направлению к Тошковке ВС РФ заняли населённые пункты Подлесное и Мирная Долина, военные успехи достигнуты и в районе Горного, что подтвердил и Генштаб ВСУ. Оценку ситуации, складывающейся на данном направлении специальной военной операции на Украине, дал военный эксперт Борис Рожин.

В новый Горско-Золотой котёл попадут свыше 2500 солдат и офицеров ВСУ

По его словам, Горско-Золотой котёл для ВСУ практически сформирован.

"Между войсками, наступающими от Врубовки, и Мирной Долиной осталась только Рай-Александровка, через которую проходит последняя дорога, ведущая в Горское. Но эта дорога уже под полным огневым контролем ВС РФ", — сообщает Рожин.

Он также заявил, что группировка ВСУ, в которую входят около 2500 солдат и офицеров, оказавшихся в оперативном окружении ВС РФ, стремительно оказывается в котле.

"Также противник признал, что ВС РФ уже закрепились в Устиновке и добились успехов у Белой Горы, продвигаясь к Лисичанску", — констатировал Рожин.

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Автор: Элиза Ибрагимова, Куратор: Александр Артамонов
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