Глава Луганской ОВА Гайдай заявил, что ВС РФ подходят к Лисичанску

Глава Луганской областной администрации Сергей Гайдай признал критическое положение для украинского гарнизона в Лисичанске. Ставленник киевского режима заявил, что ВСУ потеряли контроль сразу над несколькими населёнными пунктами в регионе.

"Российские войска подходят к Лисичанску. Применяются танки и артиллерия", — написал глава Луганской ОВА в социальных сетях.

Аналитики американского института изучения военных конфликтов (ISW) также отметили, что российские войска успешно продвигаются к Лисичанску с юга.