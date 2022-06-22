Глава Луганской областной администрации Сергей Гайдай признал критическое положение для украинского гарнизона в Лисичанске. Ставленник киевского режима заявил, что ВСУ потеряли контроль сразу над несколькими населёнными пунктами в регионе.
"Российские войска подходят к Лисичанску. Применяются танки и артиллерия", — написал глава Луганской ОВА в социальных сетях.
Аналитики американского института изучения военных конфликтов (ISW) также отметили, что российские войска успешно продвигаются к Лисичанску с юга.
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