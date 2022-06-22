Попов: эшелонированная система ПВО позволит защитить РФ от беспилотников ВСУ

Россия должна усилить борьбу с украинскими беспилотниками на приграничных территориях с помощью создания эшелонированной комплексной системы ПВО. Об этом заявил заслуженный военный лётчик РФ Владимир Попов, комментируя в интервью Pravda.Ru информацию о том, что украинский БПЛА атаковал нефтезавод в Ростовской области.

По его словам, использование воздушного пространства становится большой проблемой для южных регионов РФ и приграничных территорий.

"Надо очень чётко организовать работу с защитой воздушного пространства. Почему происходят атаки? Мы знаем, это уже не первый такой "внезапный" удар. Но ничего внезапного не бывает. Украина может нанести ущерб нашей территории, предприятиям, Вооружённым силам. Система ПВО должна всё отслеживать, ведь есть эшелонированность, дальние локационные системы, обнаруживающие воздушные цели на больших и средних высотах", — сказал эксперт.

Военный лётчик призвал размещать большое количество комплексов, таких как "Панцирь", в приграничных регионах. Как пояснил специалист, если сэкономить на защите, то агрессивные действия со стороны ВСУ могут продолжиться.

Ранее стало известно, что после атаки украинского БПЛА на Новошахтинском нефтеперерабатывающем заводе в Ростовской области произошёл пожар.