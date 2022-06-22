ВКС России ударом по заводу в Николаеве уничтожили около 500 военных ВСУ

Вооружённые силы России уничтожили около 500 украинских военных в Николаеве вместе вооружением и техникой. Об этом сообщает Минобороны РФ.

ВКС нанесли удар по Николаевскому судостроительному заводу "Океан", в цехах которого находились бойцы ВСУ и военная техника, пояснили в ведомстве.

"В результате удара высокоточным оружием уничтожено до 500 военнослужащих 59-й механизированной бригады ВСУ с вооружением и военной техникой, размещавшихся в цехах Николаевского судостроительного завода", — говорится в сообщении Минобороны РФ.