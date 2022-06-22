Вооружённые силы России уничтожили около 500 украинских военных в Николаеве вместе вооружением и техникой. Об этом сообщает Минобороны РФ.
ВКС нанесли удар по Николаевскому судостроительному заводу "Океан", в цехах которого находились бойцы ВСУ и военная техника, пояснили в ведомстве.
"В результате удара высокоточным оружием уничтожено до 500 военнослужащих 59-й механизированной бригады ВСУ с вооружением и военной техникой, размещавшихся в цехах Николаевского судостроительного завода", — говорится в сообщении Минобороны РФ.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
В городе начинается хаос. Молодым парням вручают повестки прямо на улице, а моряки хотят сбежать в Румынию.