Глава обороны Киева Павлюк предупредил о наступлении ВС РФ на столицу Украины

Российские войска могут пойти на киевское и черниговское направления, если на восточном фронте боевые действия завершатся успехом. Такого мнения придерживается глава обороны Киева Александр Павлюк.

В случае освобождения Донбасса, ВС РФ перегруппируются, пополнят личный состав и вооружение и двинутся на столицу Незалежной, считает он.

"Для врага Киев остаётся и останется главной целью его захватнических мечтаний. Он никогда не откажется от этого. Об этом нам следует постоянно помнить и не исключать вероятность попыток формирования новых ударных группировок на киевском и черниговском направлениях за счёт мер тотальной мобилизации резервистов, привлечения запасов техники и вооружения советских времён, которых еще достаточно на базах хранения", — заявил Павлюк в беседе с "Укринформ".

Но Киев под защитой ПВО, которая в силах защитить город от нападения с воздуха. Однако в случае массированного ракетного удара, вероятность прорыва системы противовоздушной обороны всё же существует, заключил Павлюк.