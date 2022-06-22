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Army Recognition: ВС РФ меняют тактику подавления ВСУ с помощью БПЛА Zala

Силовые структуры

Новые технические решения позволяют менять тактику ведения боя. Так, ВС РФ стали использовать беспилотники Zala для подавления позиций ВСУ.

БПЛА Zala обнаружил 155-мм гаубиц M777 ВСУ

Западные аналитики изучили видео, на котором БПЛА помогает российской артиллерии обнаружить батарею 155-мм гаубиц M777 ВСУ, а затем уничтожить их с высокой точностью. Кадры опубликованы Минобороны России 21 июня.

С использованием данных дронов точность обнаружения противника повышается. Достигается это за счёт использования бортовых систем GPS, пишет автор издания Army Recognition. Ранее артиллерийским подразделениям на поле боя необходимо было ставить наблюдателей, чтобы те наводили орудия на цели. Однако поражать танки вручную с помощью неуправляемых ракет или артиллерийских снарядов очень сложно для стрелка.

"Для артиллерийских систем, таких как ракетные установки или гаубицы, вероятная круговая ошибка обычно составляет 25 метров на расстоянии 24 км, что затрудняет попадание в цель, такую как танк", — поясняет автор статьи.

Наблюдатель корректирует огонь, отмечает попадание первого снаряда, а затем указывает наводчику новые координаты. Но благодаря БПЛА сейчас артиллерийские подразделения могут получать точную информацию и бить по целям с большой точностью.

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Автор: Инна Винникова, Куратор: Александр Артамонов
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