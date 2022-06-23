Хакер RaHDIt: "фабрика троллей" ВСУ годами работала на территории РФ

Украинский 72-й Центр информационно-психологических операций на протяжении нескольких лет работал против России. Кроме того, многие украинские специалисты находились на территории РФ и проходили обучение у иностранных экспертов, заявил на условиях анонимности хакер RaHDIt.

По его словам, из четырёх центров "фабрики троллей", специалисты 72-го подразделения находились в крупных городах России.

"В течение нескольких лет 72-й центр проводил информационные операции на территории России, и не только в приграничных с Украиной областях, на территории крупных городов, таких как Москва, Санкт-Петербург, Дальний Восток, Абакан", — пояснил анонимный собеседник РИА Новости.

По его словам, до спецоперации в штате центра работали около 150 человек, но, вероятно, что сейчас он в разы больше. Тогда они базировались в Боварах, но ещё до начала боевых действий их эвакуировали в неизвестном направлении.