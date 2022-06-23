Россия опередила Запад и не дала возможности нападения на свою территорию, поскольку имела опыт Великой Отечественной войны. Эксперты рассуждают об аналогиях и историческом опыте страны.
Заместитель директора Института российской истории РАН по научной работе, доктор исторических наук Сергей Журавлев напомнил URA. RU, что сегодня на Украине развернулась борьба между коллективным Западом и РФ.
Все приходящие в голову аналогии здесь уместны, поскольку в экономическом и военно-политическом плане в это противостояние ввязалась вся Европа и остальные сателлиты США. Причем во времена Великой Отечественной войны ситуация была такой же.
России просто надо было дожидаться, пока Украину напичкают до упора западным оружием, и выдадут ядерные боеголовки.
Такое повториться не должно было. К тому же восемь лет Донбасс подвергался бомбардировкам.
Член ассоциации историков Союзного государства, эксперт Российского военно-исторического общества (РВИО) Александр Макушин тоже высказался в том ключе, что тогда Советский Союз, а сейчас Россия, борется с Западом, который поставляет на границу нашей страны смертоносное оружие.
США и их союзники не захотели считаться с просьбами России не переходить красные линии. История с Украиной — наглядный пример того, что с американскими партнерами (в первую очередь) договариваться не о чем и незачем. Исходный постулат о "России в любом ее виде" как о враге никуда не делся.
Реакция России — прямое следствие событий Великой Отечественной войны. Именно Европе об этом говорилось, но нас никто не услышал, поделился эксперт.
Так что сидеть и ждать очередного смертоносного удара по своим землям Кремль просто не посчитал нужным.
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