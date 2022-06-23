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Эксперты: опыт Великой Отечественной войны спас Россию от нападения Запада

Силовые структуры

Россия опередила Запад и не дала возможности нападения на свою территорию, поскольку имела опыт Великой Отечественной войны. Эксперты рассуждают об аналогиях и историческом опыте страны.

Эксперты: опыт Великой Отечественной войны спас Россию от нападения Запада

Заместитель директора Института российской истории РАН по научной работе, доктор исторических наук Сергей Журавлев напомнил URA. RU, что сегодня на Украине развернулась борьба между коллективным Западом и РФ.

Все приходящие в голову аналогии здесь уместны, поскольку в экономическом и военно-политическом плане в это противостояние ввязалась вся Европа и остальные сателлиты США. Причем во времена Великой Отечественной войны ситуация была такой же.

России просто надо было дожидаться, пока Украину напичкают до упора западным оружием, и выдадут ядерные боеголовки.

Российские власти решили начать спецоперацию, помня о трагедии июня 1941 года

Такое повториться не должно было. К тому же восемь лет Донбасс подвергался бомбардировкам.

Член ассоциации историков Союзного государства, эксперт Российского военно-исторического общества (РВИО) Александр Макушин тоже высказался в том ключе, что тогда Советский Союз, а сейчас Россия, борется с Западом, который поставляет на границу нашей страны смертоносное оружие.

  • СССР воевал не только с Германией, но и с чехами, словаками и румынами. Франция сегодня поставляет свое оружие Украине. История повторяется, но забывать ее уроки смерти подобно.

США и их союзники не захотели считаться с просьбами России не переходить красные линии. История с Украиной — наглядный пример того, что с американскими партнерами (в первую очередь) договариваться не о чем и незачем. Исходный постулат о "России в любом ее виде" как о враге никуда не делся.

Реакция России — прямое следствие событий Великой Отечественной войны. Именно Европе об этом говорилось, но нас никто не услышал, поделился эксперт.

  • То, что Россия может стать объектом нападения НАТО, западные страны уже озвучивают, не стесняясь. Экс-начальник Управления национальной безопасности Польши, генерал Станислав Козей недавно призвал польскую армию и НАТО вмешаться в конфликт на Украине — начать сбивать российские ракеты, пригрозить Москве ядерным ударом и уже сейчас активней готовиться к предстоящей войне с Россией.

Так что сидеть и ждать очередного смертоносного удара по своим землям Кремль просто не посчитал нужным.

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Автор: Александр Шторм, Куратор: Александр Артамонов
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